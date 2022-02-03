С 1972
Разработка и строительство комбикормовых и зерноперерабатывающих заводов для наших клиентов в Казахстане
Наши сервисы
Проектирование, строительство и монтаж зерноперерабатывающих и комбикормовых заводов в Казахстане. Строительство комбикормовых заводов «под ключ».
Проект
Индивидуальный Проект для заводов под ключ.
Мы обеспечиваем полный цикл услуг, начиная с выбора оптимального решения и расчета стоимости заводов до сборки и установки всех необходимых модулей, включенных в их состав.
Строительство
Гарантия надежности и качества Made in Italy.
CaReDi формирует специализированную рабочую группу, включающую техников и руководителей производства, которые совместно разрабатывают и эффективно координируют выполнение каждого заказа.
Установка
Полный спектр услуг, включая установку оборудования, обучение персонала.
CaReDi предоставляет группу экспертов, которые активно поддерживают процесс установки системы, обучая и координируя работу местных технических специалистов.
Наша Продукция
Мы предлагаем обширный ассортимент продукции, который может быть легко комбинирован и настроен в соответствии с уникальными потребностями каждого клиента.
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50-летняя история
С 1972 года по сегодняшний день, чтобы сопровождать вас и поддерживать в ваших проектах.
1972
Основание
Carlo, Renzo and Dino открывают Ca.Re.Di. snc.
В 1972 году трое молодых людей смело и настойчиво решили начать новое предприятие. Начальная мечта со временем претерпевает изменения, и команда постоянно обновляет и расширяет свои цели.
1972
Производство
От простых машин до заводов.
Первоначальные простые шнеки и ковшовые элеваторы превращаются в машины, а производство смесителей, мельниц, конвейеров и дозаторов начинает развиваться. Мы постоянно стремимся к техническому обновлению и поиску инновационных решений.
В мире кормов CaReDi стал синонимом надежности, прочности, точности и престижа.
1996
CaReDi в мире
CaReDi в Италии и в мире.
Мы гордимся своими корнями и ценим наше прошлое. Наша история и настоящее объединены, и мы полны уверенности в будущем, которое будет отражать наш успех через успех наших клиентов. Мечта продолжается.
1998
Успех
Из Ca.Re.Di. snc к Ca.Re.Di. srl.
Развиваясь со временем, эта скромная мастерская превращается в полноценную фабрику, которая достигает успеха в производстве своих машин. Растущий спрос на рынке стимулирует расширение, строительство и диверсификацию заводов и ассортимента продукции.
1998
Смена поколений
Важная передача эстафеты.
В настоящее время Ca.Re.Di Srl, во главе с братьями Алессандро Стефано и Микеле, осуществляет проектирование, строительство и развитие своих собственных машин. Мы контролируем каждую стадию производственного цикла с помощью установленной системы качества и предлагаем нашу продукцию на рынке как точку отсчета передовых технологий. Мы гордимся обширной и преданный клиентурой в сфере кормовых продуктов.
2022
1972 - 2022
50-летие Ca.Re.Di.
Компания и ее сотрудники отмечают пятьдесят лет деятельности и достижений, продолжая вносить качество и инновации в быстро развивающийся сектор.
Новости
CaReDi на FAZI 2022В этом году CaReDi примет участие в FAZI, 94-й Итальянской сельскохозяйственной зоотехнической ярмарке, которая состоится 21-22-23 октября 2022 года. ...
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