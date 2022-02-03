1972

Производство

От простых машин до заводов.

Первоначальные простые шнеки и ковшовые элеваторы превращаются в машины, а производство смесителей, мельниц, конвейеров и дозаторов начинает развиваться. Мы постоянно стремимся к техническому обновлению и поиску инновационных решений.

В мире кормов CaReDi стал синонимом надежности, прочности, точности и престижа.